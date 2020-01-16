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تعليم

103 آلاف طالب بالمرحلة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية في الدقهلية

الخميس 16/يناير/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
بدأ منذ قليل طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية بالدقهلية، ويبلغ عددهم ١٠٣ آلاف طالب أولى امتحاناتهم فى اللغة العربية ويعقبها التربية الدينية.

وصرح علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم تجهيز ٥٤١ لجنة امتحانية فى ١٧ إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال الطلاب، مؤكدا أنه قد تم الانتهاء تماما من جميع التجهيزات الخاصة باللجان شدد على رؤساء اللجان بضرورة توفير الراحة والهدوء النفسي للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأصدر تعليماته لرؤساء اللجان بعدم السماح باستخدام المحمول للملاحظين والطلاب أثناء الامتحان، واتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدا منع الغش بجميع سبلة داخل اللجان.

وتم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية تعمل على مدار أيام الامتحانات لاستقبال أى شكاوى وحلها فورا .
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