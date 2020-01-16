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أخبار العالم

رسائل بوتين أولوية.. أول تصريح من المرشح لمنصب رئيس الوزراء في روسيا

الخميس 16/يناير/2020 - 09:24 ص
ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين
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أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن المرشح لمنصب رئاسة الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، إعلانه، اليوم الخميس، أن تنفيذ رسائل الرئيس فلاديمير بوتين، سيأخذ الأولوية في عمله.

وصرح مصدر مشارك في مشاورات المرشح لرئاسة الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بأن حزب روسيا الموحدة، صاحب الأغلبية في البرلمان الروسي أيد ترشيح ميشوستين لرئاسة الوزارة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "التأييد جاء بالإجماع"، ويلتقي ميشوستين الآن مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي مع انتظار تصويت الأحزاب الأخرى.

وأعلنت مستشار رئيس الغرفة السفلى في البرلمان الروسي (الدوما)، أنستاسيا كاشيفاروفا، صباح اليوم الخميس، عن وصول المرشح لمنصب رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، إلى مقر الدوما للقاء رئيسه، فياتشيسلاف فولودين.

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم يوم أمس الأربعاء، إلى رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، استقالة الحكومة بكامل قوامها.

وأعلن الكرملين، أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء، وذلك للنظر فيه في مجلس الدوما.
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