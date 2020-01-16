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فن

سيرين عبدالنور تقبل زوجها على السجادة الحمراء في احتفالية فنية.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 10:36 ص
سيري وزوجها
سيري وزوجها
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شروق ابراهيم
خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، الأنظار إليها، خلال حضورها حفل خاص بـ "شاهد . نت" الذي اقيم في دبي، رفقة زوجها فريد رحمة. 

وظهرت سيرين عبد النور أمام عدسات الكاميرات وهي تقبل زوجها في لحظات رومانسية على السجادة الحمراء للاحتفالية. 

وتألقت سيرين عبد النور فى الصورة بإطلالة جريئة من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا وذا أكمام طويلة من توقيع المصمم اللبنانى Nicolas Jebran.

وتزينت سيرين عبد النور بمجوهرات فخمة S A R K Y J E W E L R Y، فيما ارتدت كلاتش أنيق باللون الذهبى.

ووضعت سيرين عبد النور مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدل على كتفيها.
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