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اقتصاد

ارتفاع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الخميس 16/يناير/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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محمد صبيح - وكالات
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحا 1.24 نقطة ليصل إلى مستوى 8433.99 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.34% رابحا 167.54 نقطة ليصل إلى مستوى 7339.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 42.2 مليون سهم بقيمة 793.7 مليون ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجع 96 سهما.

وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.85%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.53%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.23%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%.
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