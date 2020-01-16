تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة ختام الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13771 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1923 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15942 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 5136 نقطة.



