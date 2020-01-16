محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور





امتحانات الإعدادية.. تعليم مطروح: أسئلة العربي اليوم واضحة ولا شكاوى حتى الآن

30 صورة ترصد أجواء امتحانات 3 إعدادي و2 ثانوي بالقاهرة الجديدة الآن



بدأت الجولة بمتابعة لجنة عبد الله النديم الإعدادية للبنين بإدارة شرق، والتي تضم ٤١ لجنة امتحانية إحداها لجنة للطلاب المدمجين، كما تفقد لجنة مدرسة الخنساء الإعدادية بنات وعدد لجانها ٢٧ لجنة إحداها لجنة للطالبات المدمجين.



جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، ومصطفى حمادة القائم بأعمال مدير عام إدارة شرق.



يُذكر أن ٨٢٢٦٠ طالبا وطالبة تقدموا للامتحان بالشهادة الإعدادية أمام ٣٣١ لجنة على مستوى المحافظة مقسمة على جميع الإدارات التعليمية الثماني.



وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية صباح اليوم، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتستمر الامتحانات حتى الخميس ٢٣ يناير الجاري. بدأت الجولة بمتابعة لجنة عبد الله النديم الإعدادية للبنين بإدارة شرق، والتي تضم ٤١ لجنة امتحانية إحداها لجنة للطلاب المدمجين، كما تفقد لجنة مدرسة الخنساء الإعدادية بنات وعدد لجانها ٢٧ لجنة إحداها لجنة للطالبات المدمجين.جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، ومصطفى حمادة القائم بأعمال مدير عام إدارة شرق.يُذكر أن ٨٢٢٦٠ طالبا وطالبة تقدموا للامتحان بالشهادة الإعدادية أمام ٣٣١ لجنة على مستوى المحافظة مقسمة على جميع الإدارات التعليمية الثماني.وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية صباح اليوم، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتستمر الامتحانات حتى الخميس ٢٣ يناير الجاري.

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الخميس، عددا من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة لمتابعة سير أول أيام العملية الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتأكد من عدم وجود معوقات للطلاب والمراقبين والتعرف على احتياجاتهم.وخلال الجولة اطمأن المحافظ من الطلبة والطالبات على حسن سير عملية الامتحانات، وبدء اللجان في الموعد المحدد لها واستفسر عن مستوى الامتحان، مؤكدا لهم أن الجميع يعمل لخلق المناخ الملائم، والذي يساعدهم على التركيز خلال فترة الامتحانات، وشدد على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.