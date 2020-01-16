AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

الخميس 16/يناير/2020 - 12:09 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الخميس، عددا من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة لمتابعة سير أول أيام العملية الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتأكد من عدم وجود معوقات للطلاب والمراقبين والتعرف على احتياجاتهم.

وخلال الجولة اطمأن المحافظ من الطلبة والطالبات على حسن سير عملية الامتحانات، وبدء اللجان في الموعد المحدد لها واستفسر عن مستوى الامتحان، مؤكدا لهم أن الجميع يعمل لخلق المناخ الملائم، والذي يساعدهم على التركيز خلال فترة الامتحانات، وشدد على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

امتحانات الإعدادية.. تعليم مطروح: أسئلة العربي اليوم واضحة ولا شكاوى حتى الآن
30 صورة ترصد أجواء امتحانات 3 إعدادي و2 ثانوي بالقاهرة الجديدة الآن

بدأت الجولة بمتابعة لجنة عبد الله النديم الإعدادية للبنين بإدارة شرق، والتي تضم ٤١ لجنة امتحانية إحداها لجنة للطلاب المدمجين، كما تفقد لجنة مدرسة الخنساء الإعدادية بنات وعدد لجانها ٢٧ لجنة إحداها لجنة للطالبات المدمجين.

جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، ومصطفى حمادة القائم بأعمال مدير عام إدارة شرق.

يُذكر أن ٨٢٢٦٠ طالبا وطالبة تقدموا للامتحان بالشهادة الإعدادية أمام ٣٣١ لجنة على مستوى المحافظة مقسمة على جميع الإدارات التعليمية الثماني.

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية صباح اليوم، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتستمر الامتحانات حتى الخميس ٢٣ يناير الجاري.
محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم الإسكندرية تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية

طوارئ في كفر الشيخ بسبب امتحانات الإعدادية.. تعرف على التفاصيل

محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية... صور

١٠٣ آلاف طالب يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدا بالدقهلية

تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي غدا.. 22954 طالبا يمتحنون الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية...وكيل "تعليم دمياط" يدعو لتعميم استخدام التكنولوجيا

95 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية بالبحيرة

ترشيحاتنا

هبوط جزئي بكوبري محرم بك وسط الإسكندرية.. صور

الداخلية: الإفراج عن 443 من نزلاء السجون

انتقام وأخذ بالثأر ينتظر أردوغان وجيشه.. تفاصيل

تشوه 8 طلاب فى مشاجرة بـ ماء النار أمام مدرسة فى الغربية

كيف يحاسب الميت في قبره؟.. الإفتاء: هذا الأمر ينجيه من الحساب

شاهد للمرة الأولى شيفروليه إيكوينوكس 2021 فيس ليفت بعد تسريبها .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد للمرة الأولى شيفروليه إيكوينوكس 2021 فيس ليفت بعد تسريبها .. صور

هبوط جزئي بكوبري محرم بك وسط الإسكندرية.. صور

15 مليون جنيه.. كيم كارداشيان تستعرض غرفة ملابسها