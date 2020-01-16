إصابة ١٨ فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكى بطريق السويس

أصيب ١٨ مواطنا فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكى، اليوم، الخميس، بطريق السويس- القاهرة.



وكان مرفق الإسعاف بالسويس، قد تلقى بلاغا بإصابة عدد من المواطنين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكى.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



كما انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة عتاقة للتعرف على ملابسات الحادث.



وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى التأمين الصحي، مؤكدا عدم وجود أى حالات خطرة أو وفيات.