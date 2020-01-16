AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. ما هي قصة زواجها وسبب انفصالها؟

الخميس 16/يناير/2020 - 04:51 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
Advertisements
قسم الفن
يصادف اليوم الخميس 16 يناير عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز الـ40 التي بدأت مشوارها كـ "موديل" إعلانات، من خلال هذا التقرير نرصد لك قصة زواج ياسمين عبد العزيز وسبب انفصالها.

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز قصة زواجها وسبب انفصالها من خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي" قائلة: "أنا أعرف زوجي وأنا في عمر الـ18 عاما من خلال تعاون بيننا في إعلان لمنتج معين، وبعد ذلك طلب مني الزواج أكثر من مرة لكني كنت أرفض بسبب صغر سني، وبعد 3 سنوات وافقت علي الزواج واستمر 17 عاما.

بينما كشفت ياسمين عبد العزيز عن سبب انفصالها عن زوجها قائلة: "الانفصال جاء بسبب أني كنت أريد ذلك".

يذكر أن آخر آعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "هربانة منها" تم طرحه في رمضان 2017.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن| اعتزلت الفن منذ 5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوجة رامي جمال.. لوك غريب لـ ريهام حجاج

في ذكرى وفاتها تعرف على عدد زيجات الشحرورة

في عيد ميلاد ديما بياعة | تعرف على رد فعلها بعد زواج طليقها تيم حسن

مي عمر تخرج عن صمتها وترد بقوة على ياسمين صبري ونسرين أمين

بعد تعافيه من السرطان .. زكى فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل انفصاله عن سعاد حسني.. فيديو

في عيد ميلاد فراشة السينما .. نيللي كريم تكشف قصة زواج والديها

ترشيحاتنا

وفاة الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر 89 عامًا

بشرى للأحمر.. عودة نجم الأهلي من الإصابة

بسبب جملة.. طارق الشناوى: فاتن حمامة تعمدت تجاهل عمر الشريف.. فيديو

جنازة ماجدة الصباحي من مسجد مصطفى محمود.. غدا

بعد الفوز على طنطا.. مومن زكريا يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

أردوغان يعلن موعد التنقيب عن الغاز في الحدود البحرية الليبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سواريه جريء.. درة تتألق في عرض أزياء للمحجبات بحضور نيللي كريم وبسمة.. صور

ورحلت ماجدة الصباحي.. 20 صورة لرمز الأناقة في الخمسينات

غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها مع أحمد داوود