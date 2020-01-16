في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. ما هي قصة زواجها وسبب انفصالها؟

يصادف اليوم الخميس 16 يناير عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز الـ40 التي بدأت مشوارها كـ "موديل" إعلانات، من خلال هذا التقرير نرصد لك قصة زواج ياسمين عبد العزيز وسبب انفصالها.



كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز قصة زواجها وسبب انفصالها من خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي" قائلة: "أنا أعرف زوجي وأنا في عمر الـ18 عاما من خلال تعاون بيننا في إعلان لمنتج معين، وبعد ذلك طلب مني الزواج أكثر من مرة لكني كنت أرفض بسبب صغر سني، وبعد 3 سنوات وافقت علي الزواج واستمر 17 عاما.



بينما كشفت ياسمين عبد العزيز عن سبب انفصالها عن زوجها قائلة: "الانفصال جاء بسبب أني كنت أريد ذلك".



يذكر أن آخر آعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "هربانة منها" تم طرحه في رمضان 2017.