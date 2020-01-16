امتحانات إعدادية القاهرة.. 163908 طلاب يمتحنون التربية الدينية الآن

دخل منذ قليل طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الاعدادية) بمحافظة القاهرة، إلى لجانهم الامتحانية مرة ثانية، لآداء امتحان التربية الدينية.



ويستمر زمن الامتحان من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 1:30 ظهرا، في جميع المدارس الإعدادية الموجودة بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة.



وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة قد امتحنوا في الفترة الصباحية امتحان اللغة العربية، ولم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب بشأن صعوبة الامتحان، حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.



وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يبلغ إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة (163908)، من بينهم (83345) طالبا، و(80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجان، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.



وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات معالي محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال.



وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، والتي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

