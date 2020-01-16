سفارة السعودية بالقاهرة تبرز مشاركة الأمير خالد بن سلمان لافتتاح قاعدة برنيس.. صور



أبرزت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة اليوم الخميس، مشاركة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية والتي جرت فعاليتها امس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور وفود من دول عربية.



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي القاعدة العسكرية «برنيس» امس الاربعاء، والتي تقع في بمنطقة «رأس بناس» في محافظة البحر الأحمر على بعد 200 كيلومتر جنوب مدينة مرسى علم بالقرب من حلايب وشلاتين على الحدود السودانية، بحضور نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز



ونشرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة اليوم الخميس، صورا لمشاركة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية والتي جرت فعاليتها امس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور وفود من دول عربية



وكتب الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» قائلا «وصلت بحمدالله إلى محافظة البحر الأحمر، في مصر لحضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بدعوة كريمة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي... نشارك الشعب المصري الشقيق إنجازاته الوطنية والتنموية والحضارية».



وترأس وفد المملكة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الأمير خالد بن سلمان، ورافقه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي



واستقبل نائب وزير الدفاع السعودي لدى وصوله قاعدة برنيس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والملحق العسكري بسفارة السعودية في القاهرة، العميد الركن خليل بن إبراهيم المنقور.



وبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة للجيش أطلق عليها «قادر 2020» شاركت فيها حاملة المروحيات «ميسترال» والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي، ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية في القوات الجوية.

