"نهاية الخديعة" في معرض الكتاب الـ ٥١



بينما تطالع هذة الصفحات تذكر إنها ليست رواية شرقية بل هى حكاية من قلب الحياة..."\



يشار إلى أن هذه هى الرواية الثانية للكاتبة، بعد رواية "بروفيدنس" والتى ترشحت للبوكر عام ٢٠١٧ من قبل دار النشر، كما لديها مجموعة قصصية بعنوان "خريف إمرأة".

تشارك الكاتبة مروة فتحى في معرض القاهرة للكتاب ٢٠٢٠ برواية "نهاية الخديعة" الصادرة عن المجموعة الدولية للنشر والتوزيع وبورصة الأدب.وتنتمي الرواية لأدب الجريمة، وتدور أحداثها فى إطار من الغموض والتشويق، وتناقش عدد من القضايا الاجتماعية الهامة مثل الاغتصاب والزواج غير المتكافئ وزنا المحارم وغسيل الأموال والانعكاسات النفسية والاجتماعية لكل منهم على الفرد والمجتمع.ومن اقتباسات الرواية:"لا تصدق كل ما تراه فليس هناك حقيقة مكتملة...فاللعبة بأيدي خبيثة تتقن تحريك الجميع...وأنت لست خارج حدودها فكل الأكاذيب التى تحاصرك ربما كنت بطلها وأنت لاتعرف...فأحترس لخطواتك وكلماتك ولكل من حولك فليست كل دقة قلب تعنى بداية قصة حب وليست كل ابتسامة تعنى السعادة ولن تكون يوما خطيئة واحدة هى النهاية...