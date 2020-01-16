AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"نهاية الخديعة" في معرض الكتاب الـ ٥١

الخميس 16/يناير/2020 - 01:48 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابو القاسم
تشارك الكاتبة مروة فتحى في معرض القاهرة للكتاب ٢٠٢٠ برواية "نهاية الخديعة" الصادرة عن المجموعة الدولية للنشر والتوزيع وبورصة الأدب.

وتنتمي الرواية لأدب الجريمة، وتدور أحداثها فى إطار من الغموض والتشويق، وتناقش عدد من القضايا الاجتماعية الهامة مثل الاغتصاب والزواج غير المتكافئ وزنا المحارم وغسيل الأموال والانعكاسات النفسية والاجتماعية لكل منهم على الفرد والمجتمع.

ومن اقتباسات الرواية:"لا تصدق كل ما تراه فليس هناك حقيقة مكتملة...فاللعبة بأيدي خبيثة تتقن تحريك الجميع...وأنت لست خارج حدودها فكل الأكاذيب التى تحاصرك ربما كنت بطلها وأنت لاتعرف...فأحترس لخطواتك وكلماتك ولكل من حولك فليست كل دقة قلب تعنى بداية قصة حب وليست كل ابتسامة تعنى السعادة ولن تكون يوما خطيئة واحدة هى النهاية...

بينما تطالع هذة الصفحات تذكر إنها ليست رواية شرقية بل هى حكاية من قلب الحياة..."\

يشار إلى أن هذه هى الرواية الثانية للكاتبة، بعد رواية "بروفيدنس" والتى ترشحت للبوكر عام ٢٠١٧ من قبل دار النشر، كما لديها مجموعة قصصية بعنوان "خريف إمرأة".
Advertisements

ترشيحاتنا

أباح تفجير مسجد النبي دانيال.. القبض على شفاء النعمة مفتي داعش

اخبار الفن.. العمر الحقيقي لـ ياسمين عبد العزيز.. تعليق صادم لـ أحمد فهمي على هنا الزاهد.. تفاصيل الليلة الأخيرة في حياة قتيل نانسي عجرم

سفارة السعودية بالقاهرة تبرز مشاركة الأمير خالد بن سلمان لافتتاح قاعدة برنيس.. صور

ضبط المتهمين في واقعة شهيد الشهامة بالدقهلية

تشوه 8 طلاب فى مشاجرة بـ ماء النار أمام مدرسة فى الغربية

مواجهة خاصة.. الهارب كوليبالي يتحدث عن لقاء الأهلي في دروي الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الدانتيل المكشوف.. إنجى المقدم بإطلالة جديدة.. شاهد

رفعوا صور السيسي وبن زايد.. مشايخ وعواقل سيناء يشهدون مهرجان الهجن الدولي

الصقور السعودية تزين سماء الكويت بمعرض الطيران 2020