"أطباء القاهرة" تطالب بمحاسبة المتسببين في حادث الطبيبات.. واعتبار المتوفيات شهيدات



1- عقاب وإقالة كل التسلسل الإداري من الاكبر للأصغر المتسبب في ازهاق أرواح زميلاتنا الأعزاء.

2- اعتبار الطبيبات المتوفيات شهيدات رسميا, واعتبار ذويهن أهالي شهداء ماديا واجتماعيا.

3- اعادة هيكلة مديريات الصحة وتجريم التعسف الاداري.

4- التحقيق نقابيا وقانونيا مع المتورطين في التعسف ضد الأطباء وشطب اسماء من يثبت تورطهم من لوائح مزاولة المهنة.

ونحن نقف صفا بصف بجوار أهالي زميلاتنا الشهداء في مصابهم, سائلين الله لهم الصبر والسلوان.

تابعت جموع الأطباء بكل الأسى والحزن الحادث الأليم الذي أدى لاستشهاد وإصابة زميلاتهم الطبيبات, خلال انتقالهن في مهمة تدريبية من محافظة المنيا إلى محافظة القاهرة.وقالت نقابة أطباء القاهرة فى بيان : "نحن وإذ ننقل كل تعازينا الحارة والصادقة لأهالي الزملاء الأعزاء في مصابهم, فإننا نصر ونتمسك بمحاسبة المتسببين في انتقال مجموعة كبيرة من الطبيبات حديثات التخرج من محافظة المنيا في صعيد مصر إلى القاهرة تعسفيا لحضور برنامج تدريبي كان يمكن نقله بالفيديو كونفرنس أو بأي طريقة أخرى".أضافت نقابة أطباء القاهرة: " نؤازر زملاءنا في نقابة اطباء المنيا والنقابة العامة لأطباء مصر من أجل عقاب من استخدموا سلطتهم الادارية تعسفيا لتهديد الطبيبات بنقلهن من أماكن عملهن في حالة عدم حضورهن لتدريب مفاجئ. ونؤكد أن القهر الاداري لا يصنع مهنيا محترما يصون المريض ويصون الوطن".وتابعت نقابة أطباء القاهرة فى البيان : أن أرواح شهدائنا ألم بالغ في صدورنا لن يشفيه شيء, ولكن من اجل منع مزيد من المهازل فإننا نصر على الآتي: