رسالة من بابا الفاتيكان لوزير الأوقاف.. اعرف مضمونها

تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم، رسالة مهمة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2020، أعرب فيها عن فائق تقديره واحترامه لوزير الأوقاف مع أطيب تهانيه القلبية بالعام الجديد على أمل أن يعم السلام في مصر الحبيبة والعالم أجمع.



ومن جانبه ثمن الوزير الرسالة ورحب بها، مؤكدًا أننا نعمل معا من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر جميعا وتحقيق السلام للعالم كله من خلال فهم صحيح الدين وإعلاء قيمة الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.



من ناحية أخرى، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية خدمة ربيع محمد عيسى مقيم شعائر بمديرية أوقاف بني سويف بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه.



وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من العمل بالمساجد على أي نحو كان ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف بني سويف على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.