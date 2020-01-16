وزير الخارجية الألماني: حفتر يوافق من حيث المبدأ على حضور مؤتمر برلين

صرح وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، اليوم الخميس، بأن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أبدى استعداده للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.



يأتي ذلك، عقب لقاء جمع ماس وحفتر في بنغازي في إطار الجهود التي تبذلها ألمانيا لضمان نجاح مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار في ليبيا.



ولفت وزير الخارجية الألماني إلى أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وافق من حيث المبدأ على المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.



وكان ماس، أكد في وقت سابق أن رسالة المؤتمر المزمع عقده واضحة وهي أن لا حل عسكريا في ليبيا، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى استغلال هذه الفرصة لفتح المجال أمام عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الخارجية.



واستضافت موسكو، الاثنين الماضي، محادثات حول تسوية الأزمة الليبية، شارك فيها زعيما طرفي النزاع، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المباحثات الليبية التي استضافتها موسكو خطوة للإسهام في مؤتمر برلين.