سليمان عيد يروي تفاصيل بدايته الفنية تعرف عليها.. فيديو

قال الفنان سليمان عيد، إنه من مواليد إمبابة، موضحا أنه كان معتادا على السفر إلى الصعيد مع أهله وأبوه في إجازة الصيف، موضحا أن أباه كان تاجرا للجمال في إمبابة.



وأضاف سليمان عيد خلال حواره لـ برنامج"حديث المساء" الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر" ، أن بداياته الفنية كانت من خلال المسارح الشعبية في حواري إمبابة والمسرحيات القصيرة وتقليد لفنانين.



وتابع الفنان سليمان عيد، أنه في فترة المرحلة الثانوية استطاع أن يتولى مسؤولية اللجنة الفنية في مدرسته، وكانت تلك بمثابة الخطوة الثانية خلال مشواره الفني المبدئي، الذي بدأه في الحي الذي ولد فيه.



وأكمل سليمان عيد، أنه في المرحلة الجامعية تعرف على صديق له، يهوى التمثيل وعرفه على مكان مسرحي، استطاع من خلاله تقديم بعض الأعمال الفنية والمسرحيات واكتشاف نفسه.



وأكد الفنان سليمان عيد أن عميد كليته كان له دور في تشجيع الطلاب وتقديم عروض مميزة، موضحا أنه كان يحضرها منتجون كان لهم دور في صعوده الفني.

