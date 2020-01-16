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رياضة

كأس خادم الحرمين الشريفين.. الهلال يتقدم على الاتفاق بالشوط الأول بهدف

الخميس 16/يناير/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق الهلال على ضيفه الاتفاق، بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب "محيط الرعب"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس الملك.

تقدم لاعبو الهلال بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة عرضية من يمين الملعب مررها محمد البريك بشكل رائع إلى داخل منطقة جزاء الاتفاق، وسددها صالح الشهري يمينية قوية من بين المدافعين مرت إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 19، ألغى حكم المباراة هدفا ثانيا لفريق الهلال، بداعي التسلل الموجود على سيباستيان حيوفينكو في يسار منطقة جزاء الاتفاق.

وسيطر الهدوء على المباراة نسبيًا حتى الدقيقة 31، أرسل الشهراني كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الاتفاق، أبعدها الدفاع إلى رمية تماس من يسار الملعب.

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