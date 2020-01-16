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الري: مصر حريصة على اتفاق مستدام وعادل لكل أطراف قضية سد النهضة..فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري أن مصر حريصة على اتفاق مستدام وعادل لجميع الأطراف في قضية سد النهضة بحيث يضمن حقوق كل دولة وليس الجانب المصرى فقط.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن موقف مصر واضح فى قضية سد النهضة ونتبع كافة الخطوات المتعلقة بهذه القضية بحسن نية.

وتابع دكتور محمد السباعي أن مطالب مصر واضحة، وتتمثل في أن يتم ملء سد النهضة بالكمية التي تحتاجها إثيوبيا لتوليد الكهرباء بالتوافق مع الجانب المصري، وبما لا يؤثر على مصر والسودان.

وأشار أن وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا بأنه سيكون هناك اجتماع مرة أخرى في واشنطن يومي 28 و 29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري إن الملء يرتبط بإيراد النهر والنيل الازرق الذي يحوى 60% من كمية المياه.
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