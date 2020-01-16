الأهلي يواصل الصدارة.. ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 13



الأهلي 33 نقطة

المقاولون العرب 29 نقطة

الزمالك 24 نقطة

الاتحاد السكندري 22 نقطة

بيراميدز 20 نقطة

حرس الحدود 18 نقطة

سموحة 18 نقطة

الإنتاج الحربي 18 نقطة

إنبي 17 نقطة

الإسماعيلي 17 نقطة

المصري 16 نقطة

الجونة 12 نقطة

مصر المقاصة 11 نقطة

طلائع الجيش 11 نقطة

نادي مصر 11نقطة

طنطا 10 نقطة

وادي دجلة 10 نقطة

أسوان 9 نقطة

انتهت منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادل بيراميدز والاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية.وشهدت منافسات الجولة الثالثة عشره اليوم أيضًا تعادل أسوان والمصري التي أقيمت اليوم أيضًا بالتعادل 2-2.