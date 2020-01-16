AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يواصل الصدارة.. ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 13

الخميس 16/يناير/2020 - 09:43 م
الأهلي زطنطا
الأهلي زطنطا
Advertisements
محمد رشاد
انتهت منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادل بيراميدز والاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية.

وشهدت منافسات الجولة الثالثة عشره اليوم أيضًا تعادل أسوان والمصري التي أقيمت اليوم أيضًا بالتعادل 2-2.

وفي الجولة ذاتها استطاع الأهلي أن يسحق طنطا بخماسية دون رد، بينما انتصر الزمالك على الجونة بهدفين نظيفين.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

الأهلي 33 نقطة
المقاولون العرب 29 نقطة
الزمالك 24 نقطة
الاتحاد السكندري 22 نقطة
بيراميدز 20 نقطة
حرس الحدود 18 نقطة
سموحة 18 نقطة
الإنتاج الحربي 18 نقطة
إنبي 17 نقطة
الإسماعيلي 17 نقطة
المصري 16 نقطة
الجونة 12 نقطة
مصر المقاصة 11 نقطة
طلائع الجيش 11 نقطة
نادي مصر 11نقطة
طنطا 10 نقطة
وادي دجلة 10 نقطة
أسوان 9 نقطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب جدول الدوري بعد هزيمة بيراميدز من الجونة و فوز إنبي على المصري

الأحمر يتصدر والجميع لعب من أجله.. الأهلي المستفيد الوحيد في جولة سقوط الكبار بالدوري

الأهلى يغرد وحيدًا..ترتيب الدورى المصري بعد تعادل الزمالك مع سموحة

ترتيب جدول الدوري المصري عقب فوز النادي الأهلي على الاتحاد 0/4

الدوري المصري.. مواعيد مباريات الجولة الـ11 والقنوات الناقلة

بعد تعادل الإنتاج والجونة .. الأهلي في الصدارة والزمالك يتراجع للمركز السابع

ترشيحاتنا

يجب حذفها فورا.. 17 تطبيقا لهواتف أندرويد تستنزف البطارية

شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة

شيكابالا بصحبة نجوم مونديال 90.. الكاس وإسماعيل يوسف وأسامة عرابي

سواريه جريء.. درة تتألق في عرض أزياء للمحجبات بحضور نيللي كريم وبسمة.. صور

نجمة شهيرة تدفع 4 آلاف دولار لحذف علاقاتها الغرامية من جوجل

تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن ضوابط اختيار قيادات الإدارات التعليمية والمدارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجبلاية تدعم منتخب "النسائية" قبل مواجهة المغرب في التصفيات .. صور

منتخب "النسائية" يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب غدا .. صور

أم تركت طفلها بمفرده 5 دقائق كادت تواجه 3 آلاف دولار خسائر.. شاهد