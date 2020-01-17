بحيلة ذكية.. اعرف إزاي تحفظ حالة WhatsApp على هاتفك

قدم تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب "WhatsApp"، خلال عام 2017 ميزة تسمي الحالة "Statue"، وهي تشبه إلي حد كبير خاصية القصص في تطبيقي سناب شات "Snapchat" وإنستجرام "Instagram"، ومع ازدياد شعبية حالة واتساب WhatsApp Statue بمرور الوقت، وصل عدد مستخدميها إلى حوالى 500 مليون مستخدم نشط يوميا على مستوى العالم.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "hindustan times"، تتيح هذه الميزة للمستخدمين تحميل الحالة على التطبيق والتي يمكن إزالته يدويا أو أن تختفي تلقائيًا بعد 24 ساعة، وقد تتضمن تحديثات الحالة الخاصة بجهات اتصالك ذكريات أو رسائل ترغب في حفظها أو الاستمتاع بها لاحقا، ولسوء الحظ، لا تقدم واتساب أي طريقة لحفظ تحديثات حالة جهات اتصالك وذلك للحفاظ على خصوصيتهم.



ومع ذلك، هناك حيلة ذكية يمكنك من خلالها حفظ مقاطع فيديو وصور حالات واتساب التي يشاركها أصدقاؤك على هاتفك الذكي، وإذا كنت تمتلك هاتفا ذكيا يعمل بنظام التشغيل أندرويد، فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات البسيطة التالية:



1. قم بتنزيل تطبيق Google File المجاني، على هاتفك الذكي من متجر Google Play.



2. افتح التطبيق وانقر على النقاط الرأسية الموجودة أعلى يسار الشاشة.



3. اضغط على خيار الإعدادات "Settings"، بعد ذلك، قم بتمكين الزر بجوار خيار إظهار الملفات المخفية "Show Hidden Files".



4. والآن أذهب إلى تطبيق Google File مرة أخري، وانقر على خيار التخزين الداخلي "Internal Storage".



5. ثم مرر لأسفل وانقر على خيار واتساب "WhatsApp"، واضغط على خيار الوسائط "Media".



6. بعد ذلك، اضغط على خيار الحالات "Statuses"، وسترى جميع تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك.



7. ولحفظ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بجهات اتصالك، اضغط على السهم لأسفل على الجانب الأيمن من الحالة التي تريد حفظها، وانقر فوق نسخ إلى "Copy To"، وهو خيار موجود في شريط القائمة المنسدلة.



8. سيعرض التطبيق الآن لك مواقع للحفظ، مثل الذاكرة الداخلية لهاتفك، حيث يمكنك حفظ حالة واتساب WhatsApp المحددة.



9. حدد المكان الذي تريد حفظ الحالة فيه، وستظهر لك النافذة التالية الموقع الذي ستختار، مثل DCIM، حيث يمكنك حفظ الحالة، يمكنك الضغط على DCIM أو أي خيار آخر، واضغط على نسخ هنا وستحفظ الحالة على هاتفك.