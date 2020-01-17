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تكنولوجيا

لتنبيه مستخدميها.. Facebook تطلق ميزة جديدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:00 ص
Facebook
Facebook
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة فيسبوك "Facebook"، ميزة جديدة تسمى تنبيهات تسجيل الدخول Login Notifications، والتي ترسل للمستخدم إشعارا عند استخدام حسابه لتسجيل الدخول إلى تطبيق تابع لجهة خارجية، وفق ما ذكره موقع "zdnet" التقني.

ويحصل المستخدم على إشعار في المرة الأولى التي يستخدم فيها معلومات تسجيل الدخول الخاصة به مع أحد التطبيقات الخارجية، كما يحصل على إشعار آخر عند إعادة استخدامها بعد انتهاء صلاحية وصول هذا التطبيق إلى المعلومات.

ويعرض الإشعار، الذي يحصل عليه المستخدم عبر البريد الإلكتروني وتطبيق فيسبوك، نوع التفاصيل التي شاركتها الشبكة الاجتماعية مع تطبيق الجهة الخارجية أو موقع الويب، والذي يستخدم فيه بياناته على فيسبوك لتسجيل الدخول.

ويهدف الإشعار إلى مساعدة المستخدمين على اكتشاف الوصول غير المصرح به أو استخدام بيانات الاعتماد الخاصة بهم، ولكنه سيساعد أيضًا في توعية المستخدمين بالبيانات التي يشاركونها مع هذه التطبيقات.

وبالرغم من أن هذه الميزة لن تكون بمثابة طبقة إضافية من الحماية التي يمكن أن تمنح المستخدم أفضلية في حالة وصول شخص ما إلى الحساب بشكل غير صحيح، إلا أنها تمنحه مزيدًا من التحكم في معلوماته.

وفي كل مرة تستخدم فيها فيسبوك لتسجيل الدخول إلى موقع آخر، فإنك توفر الوصول إلى بياناتك لهذه المواقع، كما تضيف المزيد من المعلومات إلى المعلومات الموجودة مسبقًا عنك على فيسبوك.

وفي حال عدم رغبة المستخدم في مشاركة عنوان بريده الإلكتروني وصورته الشخصية مع تطبيق الجهة الخارجية التي سجل الدخول إليه عبر بيانات فيسبوك، فإن بإمكانه النقر فوق زر تعديل الإعدادات في البريد الإلكتروني لإزالة الإذن الممنوح للتطبيق لاستخدام بياناته.

ويمكن معرفة التطبيقات التي يمكنها حاليًا الوصول إلى معلومات تسجيل الدخول وإلغاء إمكانية الوصول إليها من خلال الاطلاع على فحص خصوصية الشبكة الاجتماعية، وبالرغم من أن الميزة تعد بسيطة بشكل عام، إلا أنها قد تساعد الكثير من الأشخاص في الحصول على فكرة دقيقة حول مقدار المعلومات التي يشاركونها.

الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك بذلت جهودا كبيرة خلال العام الماضي، لتوعية المستخدمين بما يمكنهم القيام به لتأمين معلوماتهم الخاصة عبر منصاتها، وذلك دون حذف حساباتهم بالكامل، وذلك من خلال الإعلان عن أداة فحص خصوصية جديدة.
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