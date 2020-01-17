بسبب الطائرة الأوكرانية.. إيران تخسر 350 مليون دولار يوميًا.. فيديو

عرضت قناة «الحدث» بفيديو جراف عن تداعيات إسقاط الطائرة الأوكرانية وخسائر إيران بسبب امتناع الطائرات عن المرور بأجوائها.



وجاء في الفيديو الذي عرضته «الحدث» أهم التداعيات التي تواجه طهران بسبب لعنة الطائرة الأوكرانية التي تعد شبحا جديدا يلاحق إيران بعد إسقاطها.



وكشفت مواقع عالمية عن تفادي شركات الطيران العبور عبر الأجواء الإيرانية، بعد إقرار طهران بإسقاط الطائرة بصاروخين الأسبوع الماضي.



وأكدت وكالة أنباء إيلنا الإيرانية تكبد طهران خسائر تقدر بـ 350 مليون دولار يوميًا إذا امتنعت شركات الطيران الأجنبية عن المرور بالأجواء الإيرانية.



وكانت وكالة "أسوشيتد بريس" نشرت مقطع فيديو تم تسجيله من كاميرا مراقبة، يظهر إطلاق صاروخين إيرانيين نحو الطائرة الأوكرانية المنكوبة.



وأعلن الحرس الثوري مسئوليته عن الضربة الصاروخية التي أسقطت الطائرة، ما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.