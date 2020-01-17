AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب الطائرة الأوكرانية.. إيران تخسر 350 مليون دولار يوميًا.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:02 ص
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «الحدث» بفيديو جراف عن تداعيات إسقاط الطائرة الأوكرانية وخسائر إيران بسبب امتناع الطائرات عن المرور بأجوائها.

وجاء في الفيديو الذي عرضته «الحدث» أهم التداعيات التي تواجه طهران بسبب لعنة الطائرة الأوكرانية التي تعد شبحا جديدا يلاحق إيران بعد إسقاطها.

وكشفت مواقع عالمية عن تفادي شركات الطيران العبور عبر الأجواء الإيرانية، بعد إقرار طهران بإسقاط الطائرة بصاروخين الأسبوع الماضي.

وأكدت وكالة أنباء إيلنا الإيرانية تكبد طهران خسائر تقدر بـ 350 مليون دولار يوميًا إذا امتنعت شركات الطيران الأجنبية عن المرور بالأجواء الإيرانية.

وكانت وكالة "أسوشيتد بريس" نشرت مقطع فيديو تم تسجيله من كاميرا مراقبة، يظهر إطلاق صاروخين إيرانيين نحو الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأعلن الحرس الثوري مسئوليته عن الضربة الصاروخية التي أسقطت الطائرة، ما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.
Advertisements

ترشيحاتنا

أمير توفيق يكشف كواليس تعاقد الأهلى مع السنغالي أليو بادجي .. فيديو

يجب حذفها فورا.. 17 تطبيقا لهواتف أندرويد تستنزف البطارية

بعد زواجه من مصممة الأزياء.. هبة الأباصيري لـ محمود العسيلي: هي العروسة معاها واسطة؟

عدلي القيعي: فايلر سبب التأخير في الإعلان عن صفقة بادجي .. فيديو

مجدى عبدالغني يروى تفاصيل أزمة إيزى إيميكا والـ 16 ألف دولار

أخبار الرياضة.. حقيقة طرد إليو بادجى مهاجم الأهلي من الداخلية.. ووفاة لاعب المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة أفلام الرعب.. دمية "مسكونة" تروع عائلة.. وهكذا تم التخلص منها

منتخب سيدات مصر بـ الأحمر والمغرب بـ الأخضر غدا .. صور

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة