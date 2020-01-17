رسميا .. انضمام عبد السيد جولدى للبنك الأهلى في ثالث صفقات الميركاتو الشتوى

انهت ادارة التعاقدات بفريق الكرة بنادي البنك الأهلي التعاقد مع اللاعب أحمد محمد عبد السيد ،لاعب جولدى السابق ،لتصبح ثالث صفقات الفريق الرسمية في ميركاتو الشتاء بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



ويأتى ذلك فى إطار حرص لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة النادى وعضوية كل من الاستاذ محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة وامين الصندوق والعميد حاتم سمير المدير التنفيذى ومدير الكرة على تدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية .



ويسعى مسئولو مجلس ادارة نادي البنك الأهلي تدعيم صفوف الفريق بناء على طلب المدير الفنى للفريق عيد مرازيق الذى يريد المحافظة على صدارة الفريق لجدول الترتيب ولعلمه بصعوبة للدور الثاني وتمسك الجميع بنقاط المباراة الثلاثة .







