بدون صابون ومواد كيماوية..15 طريقة لتنظيف الأواني بشكل صحي

تلجأ كثير من ربات البيوت الى أساليب غير صحية لتنظيف اوانى وحلل الطهي ، فما بين استخدام الكلور ، أو الصودا الكاوية " البوتاس" إلى استخدام مركبات كيميائية تباع جاهزة لتنظيف وإزالة الدهون يكمن الخطر وتتأثر الصحة، وقدمت الدكتورة شيرين زكي لجنة سلامة الغذاء طرق تنظيف الأواني بشكل صحي :



1- استخدام خليط الليمون و الخل، فعند مزج كل من الليمون يشكل مركب خارق لتلميع الإستانلس ستيل.



2_ استخدام بيكربونات الصوديوم، وتكون هذه الطريقة عن وضع بيكربونات الصوديوم على مادة الستانلس ستيل وتركها لبضعة دقائق، ثم تتم اضافة الماء والتنظيف باسفنجة خشنة .



3_ يوضع محلول الماء وملح الليمون في حلة وهي من على النار ثم تترك النفع يزيل بقع الاستانلس ستيل وحروق الطعام من أواني الألومينيوم .



4- اغلي قليل من الكركديه في أواني الاستانلس ستيل يخلصها من البقع.



5- اغلي قليل من التمر هندي يزيل بقع الاستانلس ستيل.



6- غمس فوطة قطنية نظيفة بالقليل من زيت الزيتون ومسح الأماكن المخدوشة والباهتة يخلص الاستانلس ستيل منها ويعيد اللمعان له .



7- استخدام مزيج من كوب ماء وملعقة خل ثم وضع الحلة على النار لتدفئتها واضافة ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم وغلي الماء لدقائق ثم التنظيف باسفنجة خشنة يخلص أواني الألومينيوم من البقايا المحترقة .



8- مسح أواني الاستانلس ستيل بالكاتشب وتركه عليها نصف ساعة ثم غسله يعيد لها اللمعان ويزيل البقع .



9- وضع قشر التفاح في قليل من الماء وغليه على نار هادئة لمدة نصف ساعة ثم يترك للنقع ينظف أواني الألومينيوم .



10- استخدام بقايا قشر الليمون المعصور وفرك الأواني من الداخل والخارج ينظفها ويقوم بتلميعها .



11- عمل خليط مكون من الماء والبيكينج صودا على شكل معجون سميك ووضعها على البقع الجافة جدًا ثم فركها بواسطة فرشاةٍ ناعمة يزيل البقايا المحترقة من أواني السيراميك .



12- لا تقومي بتنظيف أواني التيفال والسيراميك والجرانيت وهي ساخنة ... ارتكبها تبرد ثم ضعي فيها خليط من الماء الدافئ وصابون المواعين وبيكربونات الصوديوم وماء الأكسجين وافركيها باسفنجة ناعمة أو قطعة قماش قطنية .



13- لا تستخدمي الليمون أو الخلّ أو الحمضيات لتنظيف الجرانيت حيث تعمل على تآكله وتدمير ملمسه الناعم .



14- تجنبي تماما تنظيف الألومينيوم بواسطة سلك معدني خشن حيث يعمل على إزالة طبقة أكسيد الألومينيوم السطحية الخاملة غامقة اللون والتي لا تتفاعل مع الغذاء لتظهر طبقة الالومينيوم النشطة من تحتها وهي التي تتفاعل بشدة مع الغذاء لتسبب أضرار صحية بالغة .



15- قومي بإزالة البقع والحروق باستمرار من أواني الطهي ولا تتركيها تتراكم فيصعب إزالتها .