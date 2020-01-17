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فن

ياسمين الخطيب عن ماجدة الصباحي: حبيت سهوكتها

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:41 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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شيرى نبيل
نشرت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة قديمة للفنانة الراحلة ماجدة .

وعلقت ياسمين علي الصورة: "طوال فترة طفولتي، التزمت أمي وألزمتنا بالبرنامج الذي قررته هي ليوم الخميس، الغداء مكرونة وبوفتيك (على أيامي ماكنش اسمها باستا ولا كان اسمه اسكالوپ)، أتناوله بملابس المدرسة، بينما تجري على قدم وساق تجهيزات الحمومة الكبرى".

تابعت: "تكرر أمي محاولة إشعال سخان الغاز الضخم، قبل أن تستعين بداده أم عزيزة، مؤكدة على ضرورة تغييره بسخان كهرباء، توضع الدفاية الزيت في منتصف الحمام، حاملة على ظهرها الپيچاما والشراب والروب الصوف، وقطتنا الغلسة بوسي، في هذه الأثناء تعرض شاشة القناة الأولى فيلم أبيض وأسود، أتابعه وأنا أتماهى مع شرائط المكرونة السباجيتي المزفلطة في صلصة الطماطم، وأنتشي لقرمشة غلاف البوفتيك المحمر، ورائحة الغاز، ونداء داده أم عزيزة، الذي يُضاعِف القيشاني صداه: الحمام جاهز يا شوووووز".

أضافت: "شوز، هو اسم الدلع الذي تناديني به داده أم عزيزة، بعدما فشلت كل محاولات أمي لتعليمها نطق اسمي چيسي، أو چوس، كما تناديني أختي، فأصبحت شوز، بقرار أم عزيزة، التي كانت لها هيبة وسطوة تُجبر أمي أحيانًا على الرضوخ لقراراتها وليس العكس، في هذه الأجواء الهانئة عرفت ماجدة الصباحي، تحديدًا من خلال فيلم أين عمري.. لم تتوقف أمي يومها عن تقليد أدائها وهي تنادي زكي رستم: عمو عزيـــــز".

اختتمت: "أحببت ماجدة.. حبيت دلعها وسهوكتها وأڤورتها، وظهورها المقرون في ذاكرتي بطعم البهجة، السلام لروحها".
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