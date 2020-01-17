جمال شعبان يكشف سبب الموت المفاجئ لناشئ النادي المصري

كشف الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، عن سبب الموت المفاجئ للاعب عبد الرحمن حمدان، ناشيء النادي المصري، بالرغم من تمتعه بصحة جيدة.



وأوضح شعبان خلال نشره بوست على صفحته الخاصة الفيس بوك، أن عبد الرحمن ربما توفي فجأة بسبب اختلال كهربائي مفاجئ فى القلب.



وأضاف شعبان أن اختلال كهرباء القلب هو السبب الرئيسي في وفاة الشباب تحت سن ٣٥ عاما وخاصة شباب الرياضيين، مشيرا إلى أنه عبارة عن تضخم في عضلة القلب، أو الضفيرة الكهربية الشاردة، أو اعتلال في قنوات أيونات كهرباء القلب.



وأوضح مدير معهد القلب السابق، أن اختلال كهرباء القلب من الممكن أن يحدث فجأة أو يسبقه دوخة، أو إغماء أو رفرفة أو ضربة ساقطة أو سحبة روح.



وأشار إلى أن اعتلال كهرباء القلب وباء القرن الحادي والعشرين، ويمكن اكتشافه وعلاجه ومن ثم الوقاية من الموت المفاجئ.



لذلك يجب على الشباب عمل رسم قلب كل ٣ أشهر للاطمئنان.