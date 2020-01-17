بفستان مشجر قصير.. زوجة محمود العسيلي تتألق في شهر العسل

زوجة الفنان محمود العسيلى شاركت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام ، بصور جديدة لها خلال قضائهما شهر العسل في جزر المالديف.





زوجة محمود العسيلي فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا و ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بنقوشات الورود المبهجة التى جمعت بين درجات اللون الفوشيا. تألقتفى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا و ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بنقوشات الورود المبهجة التى جمعت بين درجات اللون الفوشيا.





زوجة محمود العسيلي حافية القدمين فى إحدى شواطئ جزر المالديف، فيما اعتمدت على خصلات شعرها وظهرتحافية القدمين فى إحدى شواطئ جزر المالديف، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها.







