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مرأة

بفستان مشجر قصير.. زوجة محمود العسيلي تتألق في شهر العسل

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:50 ص
زوجة محمود العسيلى
زوجة محمود العسيلى
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هاجر هانئ
شاركت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم زوجة الفنان محمود العسيلى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها خلال قضائهما شهر العسل في جزر المالديف.

تألقت زوجة محمود العسيلي فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا و ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بنقوشات الورود المبهجة التى جمعت بين درجات اللون الفوشيا.

وظهرت زوجة محمود العسيلي حافية القدمين فى إحدى شواطئ جزر المالديف، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها.


ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل و اعتمدت على جمالها الطبيعى.
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