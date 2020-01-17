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رياضة

محمد صلاح: مواجهة مانشستر يونايتد صعبة ونتطلع للفوز بالمباراة

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:26 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أكد نجم منتخب مصر الأول وفريق ليفربول محمد صلاح، صعوبة مباراة مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها بعد غد "الأحد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح خلال تصريحات تلفزيونية:"مانشستر يونايتد يؤدي بشكل جيد في مباريات الستة الكبار، نتمنى أن نكون أكثر تركيزا في المباراة ونحصد الثلاث نقاط".

وأضاف محمد صلاح:" أعتقد أننا لم نستغل الفرص بشكل كبير، في مباراة الدور الأول، وكان باستطاعتنا أن نخطف هدف في أي وقت، لكنهم نجحوا في خطف نقطة منا".

واختتم محمد صلاح:" كلوب دايما يحفزنا ويضغطنا لتركيز في كل مباراة على حدة، اعتقد أننا نؤدي ذلك بشكل جيد في التدريبات وفي المباريات أيضا".

يذكر أن محمد صلاح غاب من مواجهة مانشستر يونايتد، في الدور الأول، والتي انتهت بالتعادل 1 - 1، للإصابة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد الشياطين الحمر في المركز الخامس بـ 34 نقطة.
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