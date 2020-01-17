نائب وزير الجيش الإسرائيلي يعلق على إطلاق البالونات المتفجرة من غزة

دعا نائب وزير الجيش الإسرائيلي، آفي ديختر إلى التعامل مع بالون يحمل عبوة ناسفة يطلق من قطاع غزة، على أنه اعتداء "إرهابي".



جاء ذلك خلال مقابلة إذاعية صباح اليوم، زاعمًا أن لإسرائيل وسائل إضافية للممارسة الضغوط على حركة حماس وأن الأخيرة تدرك ذلك.



وعلى صعيد آخر، رفض النائب الليكودي ديختر الانتقادات الذي وجهت لرئيس الكنيست يولي ادلشتاين بسبب عدم عقده النقاش بشأن الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وبدوره قال النائب عن كاحول لافان تسفي هاوزر إن رئيس الكنيست يفهم أن منصبه الرسمي لا ينسجم وتوقعات رئيس الوزراء منه بصفته عضوا في الليكود.



وأوضح هاوزر أن حزبه لن يجلس أبدا في حكومة يرأسها شخص قدمت ضده لوائح اتهام.