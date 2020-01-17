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مرأة

مفاجأة سارة.. 5 نصائح مهمة لتجنب ارتفاع ضغط الدم

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:30 م
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
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آلاء حسن
يلعب الغذاء دورًا مهما وفعّالًا في رفع وخفض ضغط الدم، وأهم ما قد يذكر هو الوزن، وكمية الطعام المتناولة ونوعيتها، فتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، الملح والسعرات الحرارية ستعمل على رفع ضغط الدم، كذلك بعض أنواع الزيوت، الزبدة، السمن، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.

وفي هذا السياق قالت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، إن للصوديوم دورًا مهمًا في رفع ضغط الدم لذا يجب تجنب أيٍّ من مصادره، كالمرق، التوابل كصلصة الطماطم، المعجنات، الفشار، الفول السوداني ورقائق البطاطا المصنعة ، المخلل، المتبل وغيرها الكثير.

ونصحت هدير جميل، بتناول الدجاج منزوع الدهن خاصة الخالي من الجلد، اللحوم الخالية من الدهون، الحليب قليل الدسم، مضيفة أن الوجبات السريعة ذات نسبة عالية بالدهون والكوليسترول والملح فهي مضرة كغيرها.

وأشارت، استشاري التغذية العلاجية، إلى تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كالخبز، الحبوب الكاملة والمعكرونة.

وقدمت بعض النصائح المهمة لتجنب ارتفاع ضغط الدم:

- لا تزيد كمية الصوديوم المتناول يوميا عن 1500 ملليجرام

- تجنب استخدام ملح الطعام

- قراءة المحتوى الغذائي لكل صنف أو منتج يحمل بطاقة بيانات غذائية

- اختيار الأطعمة الخالية من الصوديوم أو المنخفضة بمحتواها من الصوديوم

-️️️️ البوتاسيوم مادة كيميائية تساعد على خفض ضغط الدم ويعد الموز مصدرًا جيد له
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