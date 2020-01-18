AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكل اسم حكاية.. قصة قرية سيلا بالفيوم تصدت للإنجليز وانطلقت منها الهبة

السبت 18/يناير/2020 - 04:01 ص
قرية سيلا بالفيوم
قرية سيلا بالفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
مازالت قرى محافظات مصر عامة والفيوم خاصة تفخر ببطولات وحكايات تاريخية، سجلها التاريخ على مر العصور.

ومن هذه القرى قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم التى تصدى أهلها لقوات الاحتلال الانجليزى، ومنعوهم من دخول القرية، وأجبروهم على التراجع، والعودة إلى سكناتهم مرة اخرى.

وذلك تخليدًا لوقفة شعب الفيوم ضد الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، وحدث ما كان يطلق عليه موقعة "الهبه" وهي ثورة قام بها أبناء الفيوم ضد الإنجليز.

وقاموا بمواجهة قوات الاحتلال في ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم وسقط شهداء من أبناء المحافظة، وامتدت إلى مركز إطسا ووقف حمد باشا الباسل موقفا بطوليا قاد أبناء الفيوم ضد الاحتلال.

يقول أحمد عبد العال مدير عام أثار الفيوم السابق قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، من القرى القديمة والكبيرة بالفيوم، بها هرم للملك سنفرو أبو الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر بالجيزة ، اسمها القبطى سيلى أما الاسم المصرى القديم فهو ( ناه) مساحتها حوالى ٣٦٠٩ كيلومتر مربع وكانت وقف الظاهر برقوق فى العصر المملوكى وهى الآن تتبع مركز الفيوم.

أضاف عبد العال بأنه يوجد أيضا بالقرية هرم سيلا الذى يقع على الحافة الشرقية لمنخفض الفيوم مواجهًا لقرية الروبيات شرق الفيوم ولم يكشف عنه كاملًا ، وهو يختلف فى تصميمه عن الاهرامات التقليدية وهو مبنى على مرتفع وله شكل مدرج ويرجع الى الأسرة الثالثة.
لكل اسم حكاية.. قصة قرية سيلا بالفيوم تصدت للإنجليز وانطلقت منها الهبة
لكل اسم حكاية.. قصة قرية سيلا بالفيوم تصدت للإنجليز وانطلقت منها الهبة
لكل اسم حكاية.. قصة قرية سيلا بالفيوم تصدت للإنجليز وانطلقت منها الهبة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

323 متسابقا من 13 دولة.. انطلاق ماراثون الفراعنة من هرم هوارة بالفيوم

لكل اسم حكاية.. قصة ميدوم أول هرم كامل في العصر القديم ببني سويف

هرم سيلا غير تقليدي.. بناه الملك سنفرو بالفيوم بدون حجرة دفن

لكل اسم حكاية .. مسجد علي الروبى بالفيوم بناه برقوق وصاحبه من نسل عم الرسول

عظماء من بلدنا.. حمد الباسل ابن الفيوم تسبب نفيه فى إطلاق شرار ثورة 1919 وتبرع بأرضه لإقامة الليبيين الهاربين من الاحتلال الإيطالى بمصر

التليفزيون الفرنسي يصور حلقة وثائقية عن عجائب مصر من هرم هوارة بالفيوم

ترشيحاتنا

أسرة الضحية الثالثة لحادث الكريمات تستلم تصريح دفنها

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

كلبة من فصيلة الراعي الألماني تلد جروًا أخضر اللون.. صور

اخواتي.. السقا بصحبة أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز ومحمد إمام ورامز.. شاهد

تعليق مفاجئ عن محمد صلاح.. شوبير: اتحاد الكرة ليس له علاقة بتنظيم أمم إفريقيا

الخطأ في التصويت.. شوبير: محمد صلاح له موقف في رقبتي لن أنساه.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجيل اللى هيحرر فلسطين.. أم سعودية تتصدر ترند تويتر بسبب بنطلون ابنها

بفستان أسود... بوسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

خلاف بين جارتين يتحول إلى نزاع قضائي استمر سنوات.. والسبب قط