لكل اسم حكاية.. قصة قرية سيلا بالفيوم تصدت للإنجليز وانطلقت منها الهبة

مازالت قرى محافظات مصر عامة والفيوم خاصة تفخر ببطولات وحكايات تاريخية، سجلها التاريخ على مر العصور.





ومن هذه القرى قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم التى تصدى أهلها لقوات الاحتلال الانجليزى، ومنعوهم من دخول القرية، وأجبروهم على التراجع، والعودة إلى سكناتهم مرة اخرى.





وذلك تخليدًا لوقفة شعب الفيوم ضد الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، وحدث ما كان يطلق عليه موقعة "الهبه" وهي ثورة قام بها أبناء الفيوم ضد الإنجليز.





وقاموا بمواجهة قوات الاحتلال في ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم وسقط شهداء من أبناء المحافظة، وامتدت إلى مركز إطسا ووقف حمد باشا الباسل موقفا بطوليا قاد أبناء الفيوم ضد الاحتلال.





يقول أحمد عبد العال مدير عام أثار الفيوم السابق قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، من القرى القديمة والكبيرة بالفيوم، بها هرم للملك سنفرو أبو الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر بالجيزة ، اسمها القبطى سيلى أما الاسم المصرى القديم فهو ( ناه) مساحتها حوالى ٣٦٠٩ كيلومتر مربع وكانت وقف الظاهر برقوق فى العصر المملوكى وهى الآن تتبع مركز الفيوم.



