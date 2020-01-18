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تكنولوجيا

بجسم من السيراميك و5 كاميرات.. تعرف على مواصفات هاتف هواوى P40 Pro

السبت 18/يناير/2020 - 03:15 ص
مواصفات هاتف هواوى
مواصفات هاتف هواوى P40 Pro
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ندى على

كشفت مجلة PC عن ميزات هاتف Huawei P40 Pro والذى أطلقته عملاق صناعة الهواتف شركة هواوى الصينية.

ويأتى هاتف P40 Pro بعد إطلاق الشركة لهاتفها P30 Pro ، ويتميز P40 Pro ب 5 كاميرات وستشمل الكاميرات الخمس كاميرا أساسية 64 ميجا بيكسل من تصنيع شركة سونى، وكاميرا 20 ميجا بيكسل وأخرى ب 12 ميجا بيكسل بالإضافة إلى كاميرتين آخرتين.

والشكل الخارجى للهاتف يشبه التصميم الخارجى لهاتف سامسونج Samsung Galaxy S10 إالى جانب notch " نوتش" على الجانب الأيسر من الهاتف بالإضافة إلى كاميرتين للسيلفي.

ويتكون الجزء الخلفى من الهاتف من السيراميك وليس من الزجاج، وبذلك يكون شبيه بالجزء الخلفى من هاتف سامسونج Galaxy S10 .

وعلى الجزء الأيمن من الهاتف يوجد زر تشغيل الهاتف، وعلى حافة الهاتف من الأسفل توجد فتحة USB للشحن.

بجسم من السيراميك و5 كاميرات.. تعرف على مواصفات هاتف هواوى P40 Pro
بجسم من السيراميك و5 كاميرات.. تعرف على مواصفات هاتف هواوى P40 Pro
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