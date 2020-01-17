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أخبار البلد

وفاة ضحية جديدة بعد إصابتها في حادث ميكروباص الأطباء بالمنيا

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:52 م
بحادث اطباء المنيا
بحادث اطباء المنيا
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محمد غالي
أعلنت لجنة الشباب بنقابة الأطباء، عن وفاة الطبيبة نورا كمال، إحدى المصابات في حادث المنيا، وتقدمت بخالص الحزن والآسى أسرة الطبيبة ولشباب الأطباء بخالص التعازي الحارة وتدعو الله أن يخرج باقي المصابين سالمين و يتم شفائهم على خير.

وقالت لجنة الشباب، في بيان، أننا لن نترك حق زملائنا الذي أهدر حياتهم التعنت و القهر و التعسف من وزارة الصحة.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قررت إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة، مشيرة إلى أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الاطباء مما عرض حياتهم للخطر، وطالبت بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما حالة ضرورة الانتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.

وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل"، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج، وإعلان الحداد العام بنقابة الأطباء لمدة ثلاثة أيام، وإقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية، رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء وللمصابين، بجانب تقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء وللمصابين.

توجهت النقابة العامة للأطباء بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا يوم الأربعاء ١٥ يناير والذي أدى لاستشهاد طبيبتين وإصابة ١٢ طبيبة بينهم ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أى فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية .
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