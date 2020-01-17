تفاصيل ندوة المصريين الأحرار لـ تنمية المشروعات بحضور ممثلي الجهاز

عقدت لجنة التنمية المجتمعية بحزب المصريين الأحرار بمقر الحزب بالقاهرة، ندوة عن كيفية تنمية المشروعات بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لمناقشة دور الجهاز في تنمية المشروعات على مستوى الجمهورية وشرح متطلبات هذه التنمية وذلك في ضوء البروتوكول والتعاون المشترك تحت رعاية الدكتور عصام خليل ورئيس جهاز تنمية المشروعات.



جاء ذلك بحضور المهندس عادل صبري نائب مدير جهاز المشروعات فرع القاهرة محمد عبد العليم رئيس لجنة التنمية المجتمعية بالحزب، ومحمد رائد مقدم عضو الهيئة العليا، موريس عدلي أمين الحزب بعين شمس، وياسر خاطر أمين مركز بدر وعدد من قيادات الحزب ومسئولي لجان التنمية المجتمعية بالمحافظات.



في البداية استعرضت لجنة التنمية المجتمعية أهداف اللجنة وأنها سلسة من العمليات الإدارية تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف وتحفيز جهات الدولة وإيجاد تعاون مع القطاع الخاص وترسيخ العادات والقيم البناءة مع الحفاظ على الاحتياجات الفسيولوجية.



وسرد قيادات اللجنة الفاعليات التي قامت بها اللجنة وشاركت فيها، ومنها ندوة بعنوان دورالأحزاب في تنمية المجتمع، زيارة المصابين في أحداث مسجد الروضة، عمل ندوة عن التنمية المستدامة وأثمرت عن توضيح مشروعات الدولة القومية وغيرها، من الاسهام فى تدريب الشباب على الحرف وأن مصر غنية بشبابها.



كما استعرضت اللجنة عدد من الخطوات الفعالة والحملات التي قامت بها ومنها حملة "من حقك تعرف" لتوعية المواطنين بأهمية النزول للانتخابات وجابت أنحاء القاهرة ومحافظات مختلفة، وناقشت المشاركة السياسية من خلال حملة من حقك تعرف ودور المواطن في المجتمع السياسي، بالإضافة إلى حملة "دافع عن بلدك" في عدد من المناطق ، وأيضا "إعرف لجنتك" خلال الإنتخابات، كذلك أهمية الحرف ورفع الوعي والقضاء على البطالة.



وأكد محمد عبد العليم على أهمية توصيل هذه الندوة لكل أمانات الحزب بالمناطق المختلفة لمساعدة الشباب وكل المتقدمين لعمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر في كل المناطق، وهو أحد أدوار لجنة التنمية المجتمعية.



ومن جانبه قال رائد مقدم عضو الهيئة العليا، أمين الحزب بقطاع شمال القاهرة، إن الحزب يسعي لمساعدة أهالي الدوائر كحزب سياسي له دور مجتمعي في مساعدة جميع الفئات من شباب ومرآة لإنشاء مشروعات وتوفير فرص عمل.



أضاف، أن حزبنا له قدره ويرفع شعار خدمة الوطن اولا، ويعمل لإعداد رجال دولة وسياسة، والعمل على التنمية المجتمعية.



فيما تحدث المهندس عادل صبري نائب مدير جهاز تنمية المشروعات فرع القاهرة، قائلًا :"إن الجهاز لديه 33 فرع على مستوى الجمهورية، ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2004 ، فالجهاز مسئول مع الجهات المشاركة عن توفير فرص عمل عن طريق مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وأهم شرط في توفير المشروع، أن يكون المتقدم لديه فكر ومتوفر له مكان لإقامة المشروع، وأن يكون عمره 21 سنة فيما فوق ومقيم في نفس المحافظة المراد عمل المشروع فيها يجيد القراءة الكتابة



وقال نائب مدير الجهاز بالقاهرة خلال الندوة التي عقدت بمقر الحزب الرئيسي، إن الجهاز يقوم بدراسة عدد السكان لكل محافظة ومعرفة الفئات العمرية في سن التشغيل، كما يقوم الجهاز بتقسيم المحافظة لمناطق لمعرفة إحتياج كل منطقة، ويقوم بحصر المناطق الصناعية لمعرفة الصناعات المتوفرة في المكان ولدينا مكتبين في القاهرة في أرض المعارض والمنطقة الجنوبية.



وأشار سمير إلى أن تمويل المشروعات الصناعية يبدأ من 10 آلاف حتى 5 مليون جنيها، وأن كل المشروعات متاحة عدا المشروعات التي تشهد ركود أو محرمة.



وتابع :" لدينا موقع على الإنترنت ويوجد به كيفية دراسة المشروع ومتوفر خط ساخن ليستطيع المتقدم أن يعرف عنوان مكتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظة والتليفون ومدير المكتب، ولكي يتقدم العميل للجهاز لابد من توافر سجل ضريبي ، ويعطى له ،بطاقة ضريبية، المستندات الشخصية للمتقدم، الاوراق الخاصة بالمكان، يوتم إعطاء العميل رقم موازي لبطاقة الرقم القومي".



وأوضح أن هناك تمويل مباشر عن طريق الجهاز، أو عن طريق الجهات الوسيطة مثل البنوك لتوسيع عمل جهاز المشروعات.



واستطرد:" أن هناك خدمة ما بعد إتمام المشروع يتم تنفيذ معارض كمنافذ لعرض المشروع، كما يقوم الجهاز بريادة الأعمال كعمل ندوات وبروتوكولات لخدمة عدد من المناطق والشباب بعدد من المراكز، وهناك نماذج لبعض المشروعات التي قام بها جهاز تنمية المشروعات مثل مصانع نسيج موبيليا وتجميد وتبريد خضروات مصنع ملابس ومنتجات البان وغيرها".



وألمح إلي أن جهاز المشروعات يعمل علي تدريب العميل ودورات تدريبية لكل الفئات ومنها ذوي الإعاقة وتسويق للمشروعات الإنتاجية وعمل ملتقى توظيفي كدور خدمي بالإضافة إلى التعليم أيضا كنوع من التأهيل مثل محو الأمية.



وتحدث نائب مدير جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة، إن هناك خدمات غير مالية مثل المساعدة في تخليص الأوراق، ومتابعة المشروع، والتأكد أن العميل استخدم القرض في المشروع ليس غير ذلك، ومتابعة الإنتاج وهل يصلح للمشاركة في معارض مختلفة أم لا، ومتابعة المشكلات التي تواجه العميل من تعسر مالي وغيرها.



وفي إجابته على أسئلة الحضور، أكد مدير جهاز المشروعات أن الترخيص أو التصالح مع الحي هام جدا لإقامة المشروع في مكانه.



وأشار إلى أهمية الوقت في إنجاز المشروعات المتناهية الصغر من المشروعات الناجحة جدا، وأن فترة السداد للمشروعات تصل إلى خمس سنوات؛ بناءا على طبيعة المشروع، ويتم العمل على مساعدة العميل في إستخراج بعض الأوراق بالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات.