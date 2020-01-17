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رياضة

حازم إمام ينتظر قرار الزمالك ويؤجل النظر في عروض الانتقالات

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:08 م
حازم امام
حازم امام
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
استقر حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تأجيل النظر في العروض المحلية التي تلقاها من عدة أندية بالدوري للانتقال إلى أحدهم في الموسم المقبل.

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي مما دفع أكثر من نادٍ للتفاوض مع اللاعب وطلب الحصول على توقيعه تمهيدا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه طلب تأجيل النظر في العروض لحين وضوح الرؤية بالنسبة له من تجديد عقده مع الزمالك من عدمه في الفترة المقبلة.
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