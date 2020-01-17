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أخبار العالم

الجيش التونسي: طائرات بدون طيار تحلق في ليبيا قرب الحدود مع تونس

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، تحليق طائرات بدون طيار "درونز" داخل ليبيا على الحدود التونسية، مشيرة إلى جاهزية الجيش التونسي واستعداده للاشتباك المباشر مع أي جسم مشبوه.

وذكرت الوزارة أنه "خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص رصد طائرات دون طيار داخل الحدود التونسية، فإن وزارة الدفاع تؤكد أن هذه الطائرات لم تجتز بالمرة المجال الجوي التونسي بل كانت تحلق قرب رسم الحد داخل التراب الليبي".

وأكدت "الدفاع التونسية" أن التشكيلات العسكرية المنتشرة على كامل الشريط الحدودي على أتم الاستعداد للرمي الناري بصفة مباشرة على كل جسم مشبوه يخترق المجال الجوي التونسي حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن".
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