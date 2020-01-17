AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أمين الفتوى: حكم اللقطة في الأرياف يختلف عن المدن.. وهذا هو السبب.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:55 م
أمين الفتوى: حكم
أمين الفتوى: حكم اللقطة في الأرياف يختلف عن المدن والسبب.. ف
Advertisements
محمود ضاحي
تلقى الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" حكم اللقطة في الإسلام".

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن اللقطة التي يجدها المسلم في المدينة يقوم بتليغ أقسام الشرطة وعمل محضر بذلك، أما في القرى يسأل الناس عنها، مشيرا إلى أن البيئة تختلف في القرية عن المدينة -لأن في المدينة الجار أوقات لا يعرف جاره، لكن القرى الكل يعرف بعضه.

ومن جهته قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.


وأضاف "جمعة" خلال إجابته فى أحد الدروس الدينية لسؤال ورد إليه مضمونه:- أنا سائق تاكسي ووجدت 5000 جنيه فهل هذه رزق ساقه الله لى فأخذه ؟"،إن ما وجدته لُقطة، واللقطة هو إن المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، فيجب على من وجد لُقطة اى شئ ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسلميها الى مركز الشرطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم اللُقطة.. هل يجوز الذهاب لأداء الحج والعمرة بثمنها

هل صعود الرجل مع المرأة في أسانسير خلوة| الإفتاء تجيب

هل يقبل التسبيح أمام التلفاز ؟ الإفتاء توضح

سائلة تعاني من التردد الدائم فى اتخاذ القرارات | أمين الفتوى ينصحها بهذا الأمر

حكم اللُقطة | كيفية التصرف فيها وهل يجوز الحج أو العمرة بثمنها حال بيعها

هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف للحائض؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

انهيار دلال عبد العزيز في جنازة ماجدة الصباحي .. شاهد

حالة الطقس لمدة أسبوع.. أمطار ورياح واستمرار موجة انخفاض درجات الحرارة

أخبار الرياضة.. مصطفى محمد يرفض الأهلي.. وكلوب ينهي أزمة محمد صلاح وساديو ماني

أخبار الفن| وفاة الفنانة نادية رفيق .. الفنان إبراهيم فرح يرحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض

هناكل إيه النهاردة.. ريش بالشبت ومكرونة بشاميل وطاجن سبانخ.. والحلو: كب كيك محشي

بعد حادث الكريمات.. «أطباء المنيا» تدعو لعقد عمومية طارئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة

سيدة تصدم بسيارتها 4 مركبات مركونة أثناء مغادرتها صالة جيم.. شاهد ما حدث

منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3-5 فى تصفيات أمم إفريقيا .. صور