أمين الفتوى: حكم اللقطة في الأرياف يختلف عن المدن.. وهذا هو السبب.. فيديو

تلقى الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" حكم اللقطة في الإسلام".



أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن اللقطة التي يجدها المسلم في المدينة يقوم بتليغ أقسام الشرطة وعمل محضر بذلك، أما في القرى يسأل الناس عنها، مشيرا إلى أن البيئة تختلف في القرية عن المدينة -لأن في المدينة الجار أوقات لا يعرف جاره، لكن القرى الكل يعرف بعضه.



ومن جهته قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.





وأضاف "جمعة" خلال إجابته فى أحد الدروس الدينية لسؤال ورد إليه مضمونه:- أنا سائق تاكسي ووجدت 5000 جنيه فهل هذه رزق ساقه الله لى فأخذه ؟"،إن ما وجدته لُقطة، واللقطة هو إن المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، فيجب على من وجد لُقطة اى شئ ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسلميها الى مركز الشرطة.

