AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النصر يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على العدالة

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:03 م
عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله
Advertisements
إسماعيل محمود
تأهل نادي النصر لنصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بإقصائه نظيره نادي العدالة، بفوزه عليه بهدف نظيف، في مباراة دور ربع النهائي التي جمعتهما منذ قليل.

وحاول الفريقان هز شباك الآخر، وكان النصر قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة، لكن دون أن يسجل لاعبوه أي أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف الانتصار للنصر من متابعة لعرضية زميله، في شباك الخصم، ليقود فريقه لدور ربع النهائي من البطولة.

وينتظر نادي النصر في نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي الأهلي والوحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس خادم الحرمين.. الفتح يقصي الاتحاد ويتأهل للدور ربع النهائي

جروس يقود الأهلي إلى ربع نهائي كأس الملك بهدف في شباك الفيحاء .. فيديو

الوحدة يضرب موعدا مع الأهلي في ربع نهائي كأس الملك بعد فوزه على الرائد

الإتفاق يكتسح أحد بسباعية ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين

الشوط الأول.. الهلال يتعادل مع الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال يقصي الفيصلي بشق الأنفس يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين

ترشيحاتنا

طلقة بالرأس.. سعودي ينتحر داخل منزله.. تفاصيل

شاهد.. بادجي يفاجئ الجميع في الظهور الأول بالتتش

مش أول مرة أسرق ومكنش قصدى أموته.. اعترافات قاتل شهيد الشهامة بالدقهلية

بفستان ملفت.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها

وفاة الدكتورة نورا كمال إحدى مصابات حادث طبيبات المنيا

من داخل طائرته.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة

سيدة تصدم بسيارتها 4 مركبات مركونة أثناء مغادرتها صالة جيم.. شاهد ما حدث

منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3-5 فى تصفيات أمم إفريقيا .. صور