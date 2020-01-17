النصر يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على العدالة

تأهل نادي النصر لنصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بإقصائه نظيره نادي العدالة، بفوزه عليه بهدف نظيف، في مباراة دور ربع النهائي التي جمعتهما منذ قليل.وحاول الفريقان هز شباك الآخر، وكان النصر قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة، لكن دون أن يسجل لاعبوه أي أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.وفي الشوط الثاني، أحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف الانتصار للنصر من متابعة لعرضية زميله، في شباك الخصم، ليقود فريقه لدور ربع النهائي من البطولة.وينتظر نادي النصر في نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي الأهلي والوحدة.