التعليم العالي تطلق تطبيق ٣٦٥ صحةً لتقديم خدمات المستشفيات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية ٣٦٥ صحةً للتواصل مع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من السبت ١٨ يناير.



إطلاق تطبيق يهدف إلى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية وذلك بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات والذي يمكن تحميله على هذا الرابط:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.khabeer.testnotification



ويعد تطبيق ٣٦٥ صحة 365 SEHA هو أحد أوائل المنصات في مصر وعلي مستوي العالم التي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (رعايات للكبار والأطفال ، حضانات , بنوك دم ) حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من اجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة.. حيث تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.



ويمكن من خلال التطبيق إجراءات التسجيل والحجز عبر الموقع الإلكتروني 365SEHA.com



1. الدخول علي الرابط www.365seha.com



2. يمكنك اختيار الخدمة المطلوبة (المستشفيات الجامعية )



3. اختر الخدمة المطلوب حجزها كمثال(البحث عن طوارئ أو رعاية مركزية أو حضانة حديثي الولادة أو خدمات بنوك الدم)



4. بعد الانتهاء من إملاء بيانات الحجز اضغط علي زر إرسال طلب الحجز.



5. سوف يظهر لك تم تأكيد الحجز بنجاح وسوف يتم التواصل معك في أقرب وقت من خلال رسالة نصية لرقم التليفون الخاص بالشخص طالب الخدمة للمريض.



6. بعد تأكيد الحجز سوف يتم إرسال رسالة نصية تحتوي علي معلومات الحجز والعنوان والموقع علي خريطة جوجل.