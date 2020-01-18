أخبار الفن | فيديو مؤثر لقتيل فيلا نانسي عجرم.. شائعات خطوبة منة عرفة.. زواج ياسمين عبدالعزيز

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
عزوة التاتوهات.. وشم جديد لـ أحمد الفيشاوي
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال جلسة لرسم تاتو جديد على رقبته، عبارة عن شكل جوهرة، ليحدث جدلًا بين متابعيه بسبب كثرة التاتوهات، الموشومة على أنحاء متفرقة من جسده.
هتتجوزوا امتى؟.. شائعات الخطوبة تلاحق منة عرفة وعلي غزلان
حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة منة عرفة بسبب ظهورها المتكرر مع الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، مع انتشار شائعات حول ارتباطهما "خطبتهما".
فيديو مؤثر.. قتيل فيلا نانسي عجرم يلهو مع ابنه .. شاهد
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو ظهر فيه الشاب السوري محمد حسن الموسى (قتيل فيلا نانسي عجرم)، وهو يلهو مع ابنه الصغير، ويمازحه، وذلك قبل فترة من مقتل الأب برصاص فادي الهاشم (زوج الفنانة اللبنانية).
اتجوزوا بقى.. شاهد تعليقات الجماهير على صور ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى
نشر الفنان أحمد العوضي عدة صور تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز أثناء احتفالهما بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
لأول مرة بعد قضية القتل.. نانسي عجرم تظهر بصحبة ابنتيها.. صور
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، ظهرت فيها مع ابنتيها «ميلا وإيلا»، في أول ظهور عائلي بعد أزمة قتيل فيلتها الشاب السوري محمد حسن الموسى.
عزوة التاتوهات.. وشم جديد لـ أحمد الفيشاوي
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال جلسة لرسم تاتو جديد على رقبته، عبارة عن شكل جوهرة، ليحدث جدلًا بين متابعيه بسبب كثرة التاتوهات، الموشومة على أنحاء متفرقة من جسده.
هتتجوزوا امتى؟.. شائعات الخطوبة تلاحق منة عرفة وعلي غزلان
حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة منة عرفة بسبب ظهورها المتكرر مع الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، مع انتشار شائعات حول ارتباطهما "خطبتهما".
فيديو مؤثر.. قتيل فيلا نانسي عجرم يلهو مع ابنه .. شاهد
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو ظهر فيه الشاب السوري محمد حسن الموسى (قتيل فيلا نانسي عجرم)، وهو يلهو مع ابنه الصغير، ويمازحه، وذلك قبل فترة من مقتل الأب برصاص فادي الهاشم (زوج الفنانة اللبنانية).
اتجوزوا بقى.. شاهد تعليقات الجماهير على صور ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى
نشر الفنان أحمد العوضي عدة صور تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز أثناء احتفالهما بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
لأول مرة بعد قضية القتل.. نانسي عجرم تظهر بصحبة ابنتيها.. صور
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، ظهرت فيها مع ابنتيها «ميلا وإيلا»، في أول ظهور عائلي بعد أزمة قتيل فيلتها الشاب السوري محمد حسن الموسى.