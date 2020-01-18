شوبير: صفر المونديال سببه نزاهة مصر والجبلاية دفعت ثمن أخطاء الغير.. فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن صفر مونديال 2010، أكبر دليل على نزاهة مصر، ورفض حرب الدهشوري، رئيس الاتحاد المصري للكرة، وقتئذ، استخدام الرشاوي للتصويت.



وأضاف أحمد شوبير، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدي البلد»، إنه بدأ عمله بالاتحاد المصري للكرة، بناء على طلب من الدهشورى حرب، الذى طالبه بالانضمام إلى قائمته رفقة، إبراهيم يوسف، نجم الزمالك الأسبق.



وأوضح أحمد شوبير، إن اتحاد الكرة، وقت عمله به، حقق إنجازات كبيرة للغاية، لكن صفر المونديال تسبب في الإطاحة بالمجلس، الذى دفع ثمن أخطاء الغير، مشددا أن صفر المونديال سبب نزاهة مصر.