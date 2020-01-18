AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير: صفر المونديال سببه نزاهة مصر والجبلاية دفعت ثمن أخطاء الغير.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 01:06 ص
الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن صفر مونديال 2010، أكبر دليل على نزاهة مصر، ورفض حرب الدهشوري، رئيس الاتحاد المصري للكرة، وقتئذ، استخدام الرشاوي للتصويت.

وأضاف أحمد شوبير، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدي البلد»، إنه بدأ عمله بالاتحاد المصري للكرة، بناء على طلب من الدهشورى حرب، الذى طالبه بالانضمام إلى قائمته رفقة، إبراهيم يوسف، نجم الزمالك الأسبق.

وأوضح أحمد شوبير، إن اتحاد الكرة، وقت عمله به، حقق إنجازات كبيرة للغاية، لكن صفر المونديال تسبب في الإطاحة بالمجلس، الذى دفع ثمن أخطاء الغير، مشددا أن صفر المونديال سبب نزاهة مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني حتحوت: أحمد فتحي مستمر في الأهلى رغم إغراءات بيراميدز.. وصفقة كهربا لم تحسم

أسامة عبد الكريم يوضح معايير اختيار الحارس الأساسي للأولمبي.. فيديو

علاء نبيل عن عودة أحمد علي إلى المقاولون العرب: ستثير بلبلة

حتحوت يسخر من فوز اتحاد الكرة بجائزة الأفضل في أفريقيا.. فيديو

هانى حتحوت: اليوم خبير أجنبي في القاهرة لتدريب الحكام على الفار.. فيديو

هانى حتحوت: مازيمبي سهل فرص الزمالك للتأهل بـ دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

ترشيحاتنا

ابنى وأفضل صديق.. شيرين رضا مع كلبها

عاجل.. صندوق النقد الدولي يعلق على اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

أخبار الفن | فيديو مؤثر لقتيل فيلا نانسي عجرم.. شائعات خطوبة منة عرفة.. زواج ياسمين عبدالعزيز

أحمد شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط عقابا على إيقاف مرتضى منصور.. فيديو

أخبار الزمالك.. خطاب صادم من الكاف بشأن السوبر الأفريقي.. جروس يشكو النادي للفيفا

غاب عن المران لمدة 4 أيام.. الأهلي يوقع عقوبة قوية على صالح جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

لقطة مؤثرة لطفلين توأمين بعد إصابة أحدهما بمرض السرطان.. شاهد

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة