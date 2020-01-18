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فن

كل سنة وانتى طيبة يا ياسو.. حمدي الميرغني يهنئ ياسمين عبد العزيز

السبت 18/يناير/2020 - 02:10 ص
حمدى الميرغنى والنجمة
حمدى الميرغنى والنجمة ياسمين
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محمد بدران
هنأ الفنان حمدي الميرغني نجم مسرح مصر، النجمة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها، الأربعين حيث ولدت فى يوم 16 من عام 1980.

ونشر حمدى الميرغنى صورة له مع النجمة ياسمين على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، وعلق قائلًا "كل سنة وانتى طيبة يا ياسو يارب تبقى سنة جميلة عليكى تحققى كل اللى نفسك فيه".

احتفلت امس الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 40 واستطاعت أن تقدم عددا من الأعمال السينمائية الجيدة التي تحمل طابع الكوميديا. 

ومن جهة أخرى، استقرت ياسمين عبد العزيز، على عمرو محمود ياسين، مؤلفًا لمسلسلها الجديد، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى".

وتعاقد عمرو محمود ياسين بشكل رسمي الأيام الماضية مع شركة "سينرجى"، وشرع مؤخرًا في كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى من المسلسل.
كل سنة وانتى طيبة يا ياسو.. حمدي الميرغني يهنئ ياسمين عبد العزيز
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