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رياضة

انتخابات اتحاد الكرة.. شوبير: إذا كان أبوريدة قطر فأنا طيارة.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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ريهام بكير - حسن العمدة
قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك.

وعن منافسة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق ، وقوته في الجمعية العمومية كالقطار ، قال : إذا كان هو "قطر" فأنا طيارة.

وأضاف أحمد شوبير، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدي البلد»، إنه قرر خوض انتخابات الجبلاية، المقبلة، على مقعد رئيس اتحاد الكرة، خاصة أن الظروف التى تمر بها الكرة المصرية، تستدعي تدخله.

وأوضح أحمد شوبير إنه كان قد اعلن فى وقت سابق، عدم خوضه لانتخابات رئاسة اتحاد الكرة، فى حال قرر هانى أبوريدة الترشح، ولكن إدارته السيئة للجبلاية، جعلته في حل من هذا العهد.
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