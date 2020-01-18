أحمد شوبير: عضو سابق باتحاد الكرة طلب استبعاد نجلي من بطولة أفريقيا.. شاهد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن عضو اتحاد كرة في المجلس السابق طلب من شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي استبعاده نجله مصطفى شوبير حارس فريق الشباب بالأهلي.
قال شوبير في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "شوقي غريب ضرب بكلام هذا العضو عرض الحائط ولم يعيره اهتمامًا وأبقى على نجلي في المعسكر حتى نهايته".
وتابع أن نجله تلقى العديد من العروض لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أبلغه أن رحيله أمر مستحيل والأهلي متمسك بوجوده.
يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك.