أحمد شوبير: عضو سابق باتحاد الكرة طلب استبعاد نجلي من بطولة أفريقيا.. شاهد





اقرأ أيضًا| أحمد شوبير يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على مقعد الرئيس.. فيديو

قال شوبير في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "شوقي غريب ضرب بكلام هذا العضو عرض الحائط ولم يعيره اهتمامًا وأبقى على نجلي في المعسكر حتى نهايته". قال شوبير في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "شوقي غريب ضرب بكلام هذا العضو عرض الحائط ولم يعيره اهتمامًا وأبقى على نجلي في المعسكر حتى نهايته".





اقرأ أيضًا| انتخابات اتحاد الكرة.. شوبير: إذا كان أبوريدة قطر فأنا طيارة.. فيديو

وتابع أن نجله تلقى العديد من العروض لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أبلغه أن رحيله أمر مستحيل والأهلي متمسك بوجوده. وتابع أن نجله تلقى العديد من العروض لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أبلغه أن رحيله أمر مستحيل والأهلي متمسك بوجوده.





اقرأ أيضًا| أبوريدة ومجاهد متحكمان.. نائب رئيس الاتحاد السابق: بند تضارب المصالح اسمه قانون شوبير

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك. يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن عضو اتحاد كرة في المجلس السابق طلب من شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي استبعاده نجله مصطفى شوبير حارس فريق الشباب بالأهلي.