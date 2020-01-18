أخبار الفن.. وفاة والدة حسام داغر.. أصالة تبكى على المسرح.. ياسمين عبد العزيز ترقص بعيد ميلادها

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:توفيت قبل قليل والدة الفنان حسام داغر بأحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضها منذ فترة لازمة صحية.إنتهت الفنانة أصالة نصري قبل قليل من حفلها الخيري الكبير المقام على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية بمدينة دبي بالإمارات.أشعل المطرب ماجد المهندس العاصمة السعودية مساء الجمعة بحفل ضخم يحمل اسم ليلة البرنس.حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على نشر مقطع مصور من احتفالها بعيد ميلادها مع عدد كبير من الأصدقاء، وظهرت تغنى وترقص بجوار الفنان احمد العوضى.