مابقاش انا وخانات الذكريات.. أصالة تبكي على مسرح حفلها بدبى.. صور

إنتهت الفنانة أصالة نصري قبل قليل من حفلها الخيري الكبير المقام على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية بمدينة دبي بالإمارات.



وخلال الحفل، تأثرت أصالة، بعد تقديم عدد من الأغنيات الحزينة، حيث دمعت عينها أثناء تقديم أغنيتي "مابقاش أنا"، و"خانات الذكريات".



وظهر المخرج طارق العريان لأول مرة فى إحدى الحفلات المقامة فى دبى منذ إعلان انفصاله عن زوجته النجمة أصالة يوم الأحد الماضى الموافق 6 يناير، وظهر على إنستجرام، مبتسمًا بصحبة الفنانين الحاضرين للحفل منهم عمرو يوسف، ومحمد حفظى.



كان طارق العريان قد علق على خبر الانفصال الذى أعلنته أصالة وقال عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".



أصالة قدمت مساء الخميس حفلا ضخما فى السعودية ضمن جولتها الخليجية التى بدأت فى مدينة القصيم.