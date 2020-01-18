بفستان أسود... بوسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة بوسي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها .



تألقت بوسى فى الصور بإطلالة جذابة وجريئة، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود الأنيق، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة،ذات فتحة من الساق المكشوف الأكتاف.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.



