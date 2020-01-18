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فن

نهضة وازدهار.. كارول سماحة توجه رسالة إلى ولى العهد السعودى

السبت 18/يناير/2020 - 04:12 ص
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية كارول سماحة
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نبيل العدوى
تألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة خلال حفلها المقام مساء الجمعة ضم شتاء طنطورة، وحرصت على توجيه رسالة خاصة إلى المرأة في المملكة العربية السعودية.

ووصفت كارول سماحة المرأة السعودية بالمناضلة والصبورة موجهة الشكر لهن على قدرتهن على الازدهار والتعبير عن أنفسهن والنجاح في وقت قصير.

وقالت كارول سماحة، خلال مهرجان "شتاء طنطورة"، والذى بثته فضائية "العربية": "أوجه شكري لولى عهد المملكة لنهضة وازدهار السعودية فى فترة زمنية وجيزة.
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