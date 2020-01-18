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مرأة

بنطلون وبلوزة.. أصالة تفاجئ جمهورها بلوك جديد

السبت 18/يناير/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة أصالة نصري قبل قليل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفلها الخيري الكبير المقام على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية بمدينة دبي بالإمارات.


وظهرت الفنانة أصالة بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، بستايل جديد عليها لم تظهر به من قبل فى إحدى الحفلات تعتمد دائما على ارتدائها الفساتين، حيث ظهرت مرتدية بنطلون باللون البينك، وبلوزة ملونة .


ويذكر خلال الحفل، تأثرت أصالة، بعد تقديم عدد من الأغنيات الحزينة، حيث دمعت عينها أثناء تقديم أغنيتي "مابقاش أنا"، و"خانات الذكريات".
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