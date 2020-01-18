بنطلون وبلوزة.. أصالة تفاجئ جمهورها بلوك جديد





وظهرت الفنانة أصالة بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، بستايل جديد عليها لم تظهر به من قبل فى إحدى الحفلات تعتمد دائما على ارتدائها الفساتين، حيث ظهرت مرتدية بنطلون باللون البينك، وبلوزة ملونة .