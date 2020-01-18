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مرأة

بشعر ازرق.. آيتن عامر في العرض المسرحى عطل فنى

السبت 18/يناير/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ايتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة.

وظهرت الفنانة آيتن عامر بإطلالة مثيرة ومميزة خطفت بها الأنظار، من خلال العرض المسرحى عطل فني، حيث ظهرت بباروكة شعر باللون الأزرق الزهرى،و مكياج أخذ شكل الستراس باللون الأزرق.

وعلقت الفنانة ايتن عامر على الصورة قائلة:"فاتنة الفضائين".
بشعر ازرق.. آيتن عامر في العرض المسرحى عطل فنى
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