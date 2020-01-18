بشعر ازرق.. آيتن عامر في العرض المسرحى عطل فنى

نشرت الفنانة ايتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة.



وظهرت الفنانة آيتن عامر بإطلالة مثيرة ومميزة خطفت بها الأنظار، من خلال العرض المسرحى عطل فني، حيث ظهرت بباروكة شعر باللون الأزرق الزهرى،و مكياج أخذ شكل الستراس باللون الأزرق.



وعلقت الفنانة ايتن عامر على الصورة قائلة:"فاتنة الفضائين".