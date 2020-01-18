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رياضة

مواجهات نارية.. مباريات اليوم السبت 18-1-2020 والقنوات الناقلة

السبت 18/يناير/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق اليوم السبت 18-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والقارية، والعربية ، والأوروبية.

الدوري المصري
2.30 ، إنبي أمام نادي مصر
5.00 ، الانتاج الحربي مع حرس الحدود
7.30 ، سموحة أمام الإسماعيلي
وتذاع المباريات عبر قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت

كأس خادم الحرمين الشريفين "السعودية" مواجهات ربع النهائي
2.55 ، أبها أمام الفتح
5.40 ، الوحدة أمام الأهلي
وتذاع عبر قنوات السعودية الرياضية

كأس آسيا تحت 23 سنة - تايلاند
مواجهات ربع النهائي
12.15، السعودية مع تايلاند
3.15 ، أستراليا أمام سوريا
وتذاع المباريات عبر قناة بي ان سبورت 6

الدوري الإنجليزي
2.30 ، واتفورد مع توتنهام هوتسبير
5.00 ، مانشستر سيتي مع كريستال بالاس
5.00 ، ساوثهامتون مع وولفرهامبتون
5.00 ، وست هام يونايتد أمام إيفرتون
5.00 ، نوريتش سيتي مع بورنموث
5.00 ، برايتون أمام أستون فيلا
5.00 ، آرسنال مع شيفيلد يونايتد
7.30 ، نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي

الدوري الإسباني
2.00 ، ليفانتي مع ديبورتيفو ألافيس
5.00 ، ريال مدريد مع إشبيلية
7.30 ، أوساسونا مع بلد الوليد
10.00 ، إيبارأمام أتلتيكو مدريد

وتذاع مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني عبر قنوات بي ان سبورت.
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