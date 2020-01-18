مواجهات نارية.. مباريات اليوم السبت 18-1-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 18-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والقارية، والعربية ، والأوروبية.



الدوري المصري

2.30 ، إنبي أمام نادي مصر

5.00 ، الانتاج الحربي مع حرس الحدود

7.30 ، سموحة أمام الإسماعيلي

وتذاع المباريات عبر قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت



كأس خادم الحرمين الشريفين "السعودية" مواجهات ربع النهائي

2.55 ، أبها أمام الفتح

5.40 ، الوحدة أمام الأهلي

وتذاع عبر قنوات السعودية الرياضية



كأس آسيا تحت 23 سنة - تايلاند

مواجهات ربع النهائي

12.15، السعودية مع تايلاند

3.15 ، أستراليا أمام سوريا

وتذاع المباريات عبر قناة بي ان سبورت 6



الدوري الإنجليزي

2.30 ، واتفورد مع توتنهام هوتسبير

5.00 ، مانشستر سيتي مع كريستال بالاس

5.00 ، ساوثهامتون مع وولفرهامبتون

5.00 ، وست هام يونايتد أمام إيفرتون

5.00 ، نوريتش سيتي مع بورنموث

5.00 ، برايتون أمام أستون فيلا

5.00 ، آرسنال مع شيفيلد يونايتد

7.30 ، نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي



الدوري الإسباني

2.00 ، ليفانتي مع ديبورتيفو ألافيس

5.00 ، ريال مدريد مع إشبيلية

7.30 ، أوساسونا مع بلد الوليد

10.00 ، إيبارأمام أتلتيكو مدريد



وتذاع مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني عبر قنوات بي ان سبورت.